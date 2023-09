Marina Ruy Barbosa conta que sofreu bullying

A atriz Marina Ruy Barbosa bateu um papo com Tata Estaniecki e Boo Unzueta no podcast PodDelas, na última terça-feira (5), surpreendeu ao recordar um drama pessoal. Ela, que atua desde criança e está fazendo sucesso como Preciosa na novela Fuzuê, sofreu bullying na época escolar.



“Eu era patinho feio na escola, por ter sardinha, cabelo dessa cor e por ser muito branquinha... Aos poucos fui construindo minha autoestima. Eu não era o padrão de beleza na época”, explicou ela. Após a declaração, o assunto viralizou nas redes sociais. “Se até ela sofreu bullying, imagina eu? Era todo santo dia, não tinha 1 minuto de paz”, comentou uma usuária do Instagram.



Aos 28 anos, Marina Ruy Barbosa está prestes a completar duas décadas como contratada da Globo. No time de estrelas da emissora desde que tinha apenas 9 anos, ela possui um privilégio de poucos artistas: um contrato CLT. “Tenho carteira assinada. Eu nunca tive preguiça, já emendei muito trabalho, sou pau para toda obra. Sempre fui grata”.