Marina Ruy Barbosa muda visual para ‘Fuzuê’ e rebate críticas

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 27 anos, exibiu seu novo visual nas redes sociais. A gata apareceu com um novo corte de cabelos. Ela está no elenco de "Fuzuê", novela que vai substituir "Vai na Fé", na faixa das 19 horas, na TV Globo/ TV Anhanguera.

Na trama a artista será Preciosa, que fará par romântico com Felipe Simas. Os dois vão repetir a parceria de sucesso que fizeram em "Totalmente Demais" (2015). Em seu perfil no Instagram, a ruiva escreveu: “NEW ERA! Novo look para uma nova personagem. PRECIOSA VEM AÍ”, citando uma marca de cuidados para os cabelos.

Alguns internautas, no entanto, apontaram que a famosa não inovou na mudança, já que o cabelo permanece ruivo e mais curto do que antes.

“Eu, hoje em dia, já me acostumei que aqui no Twitter vocês amam odiar certas pessoas e coisas”, ironizou ela, que no final de semana marcou presença no Festival de cinema, em Cannes, na França. O dramaturgo Aguinaldo Silva também se posicionou sobre o assunto, em defesa de Marina, com quem já trabalhou antes: “O ódio é o último refúgio dos ressentidos”, escreveu ele na postagem.