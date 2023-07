Marina Ruy Barbosa promete ‘vilã icônica’ com Preciosa em ‘Fuzuê’

Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, será Preciosa em Fuzuê, próxima novela da faixa das sete na Globo. Longe das telas desde O Sétimo Guardião, em 2019, a atriz prometeu uma “vilã icônica” para sua volta às novelas.



“Ela é realmente icônica. É uma vilã que é capaz de tudo. Mas ela tem esse tom cômico. Ela é um pouco fora do tom, até tem um certo exagero”, disse a atriz.

Preciosa é uma poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida.

Marina também ressaltou o estilo vaidoso e elegante da personagem, até na hora do aperto: “Ela está passando por um momento de falência, o que é mais divertido ainda na história. É uma vilã que gosta de poder, mas que, mesmo falida, não perde a pose”.

A trama estreia no dia 14 de agosto. Solteira desde o ano passado, após o fim do casamento com o piloto Alexandre Negrão, recentemente, a ruivinha foi apontada como affair do empresário Abdul Fares. O milionário é descendente de libaneses, tem 39 anos, é natural de São Paulo e tem 1,75m.