Marina Sena rebate crítica à música ‘Que Tal’

A cantora e compositora Marina Sena, 26, rebateu uma usuária do Twitter após a jovem chamar a música Que Tal​ de uma das “piores músicas” já ouviu em sua vida.

“Essa é meio que uma das piores músicas que eu já ouvi na vida”, escreveu a internauta.

A cantora, que é natural de Taiobeiras, Minas Gerais, ao ver o tweet não deixou de lado. Ele rebateu falando que a usuária não tem bom gosto musical, mas ainda deixou um elogio. “É porque você tem mau gosto, vida, mas você é bonita”, disse a artista.

Os seguidores da cantora saíram em sua defesa. “O fecho, amo muito”, disse um. “Marina, para de notar hater e me manda um beijo?”, questionou um fã. “O pisão, eu amo”, afirmou outro. “Habla mesmo, Marina! O cd inteiro está perfeito”, destacou mais um fã.

Marina, que não tem nenhum parentesco com o piloto Ayrton Sena, tornou-se conhecida enquanto vocalista da Banda Rosa Neon, quando viralizou com a canção Ombrim​. Em 2021 ela lançou carreira solo com o single Me Toca e fez sucesso com Por Supuesto. Na época ela se tornou vencedora do Prêmio Multishow de Música Brasileira, na categoria Revelação do Ano.