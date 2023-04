Marvvila admite que foi ‘planta’ no ‘BBB23’: ‘Mas fui sincera’

A cantora Marvvila, de 23 anos, permaneceu por mais de 80 dias dentro do 'Big Brother Brasil 23'. A pagodeira mostrou ao público seu talento e aproveitou cada segundo na pista de dança das festas. Esses, aliás, foram seus momentos preferidos no reality. Entretanto, seu grande desafio na competição foi encarar um jogo em grupo:

“Eu acho que foi bem difícil, e é uma das coisas pela qual eu me arrependo, porque tive que anular muito os meus sentimentos, as coisas que eu achava para defender os aliados”, assume.

Em seu primeiro paredão, decidido na terça-feira (4), a artista carioca foi eliminada ao receber a menor porcentagem de votos: 16,95%. Ela estava na berlinda contra Amanda, Domitila Barros e Larissa.

Em conversa com Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-Papo BBB, Marvvila viu os emojis que recebeu e concordou ter ficado mais apagadinha no game. “Sim, fui uma planta, mas fui sincera”, disse.