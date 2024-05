Maya Massafera divulga fotos e fãs veem semelhança com Anitta

Matheus Mazzafera surpreendeu os fãs no início do mês ao compartilhar com seus seguidores a alteração de seu gênero em seu registro civil e revelou que passa a se chamar Maya Massafera. A influenciadora confirmou com o anúncio que é uma mulher trans.

Nesta sexta-feira (10), Maya postou um álbum de fotos em seu Instagram e recebeu elogios dos seguidores. Alguns chegaram a comparar a influencer com Anitta e Cher, duas ícones da música, além de Sabrina Sato, Nicole Bahls e Lea T, modelo transexual que foi uma inspiração para ela no início do processo de transição de gênero.

Na quinta-feira, Maya já havia publicado uma foto com a legenda “prazer, Maya”, o que já tinha provocado um grande burburinho nas redes sociais.