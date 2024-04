Mayana Neiva lança primeiro álbum: ‘Tá Tudo Aqui Dentro'

A cantora, compositora e atriz paraibana, natural de Campina Grande, Mayana Neiva, de 40 anos, se move do sertão nordestino para o mundo na divulgação do seu primeiro álbum, "Tá Tudo Aqui Dentro", lançado recentemente.

Ao longo de 12 faixas, o novo projeto parte da cadência do maracatu que embasa o "Cordel da Mulher Paraibana", música com letra escrita pela artista aos 18 anos.

No trabalho, Mayana interpreta músicas do também paraibano Chico César, convidado da faixa "Queima". A cantora baiana Josyara e Phill Veras também integram as participações especiais de "Tá Tudo Aqui Dentro". A produção musical combina arranjos modernos com beats e sintetizadores a instrumentos orgânicos.

Embora seja mais conhecida como atriz, Mayana atua no universo musical desde a adolescência, quando fez parte de banda atuante como cover do grupo Cranberries. Atualmente, a artista integra o grupo Quimbará.