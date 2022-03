Mayara Lima, princesa da bateria Paraíso do Tuiuti, encanta a internet

Os ensaios das escolas de samba para o carnaval deste ano estão a todo vapor. A princesa da bateria da Paraíso da Tuiuti, Mayara Lima, fez sucesso na internet com seu vídeo com a bateria da escola. O vídeo da musa já alcançou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais.

“A dança dela é a própria música, é uma coisa só… Nunca vi igual”, comentou internauta na publicação. Com um corpo de dar inveja e uma sincronia inacreditável, Mayara, de 24 anos, samba com salto alto no pé no ritmo perfeito dos ritmistas da escola de samba.

Essa será a primeira vez que a jovem desfila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com uma responsabilidade maior. Mayara já desfila pela escola desde 2011, já foi passista e também musa.

Cria da escola Mayara é casada com o filho do presidente da agremiação e é mãe de um menino, o Arthur. No Instagram ela tem mais de 330 mil seguidores, número que vem aumentando com o sucesso do vídeo, que foi compartilhado, inclusive, pela cantora Anitta.