‘Me sentindo saudável e disposta’, diz Kalimann após emagrecimento

Aos 28 anos, Rafa Kalimann está em uma nova fase de sua vida. Apresentando o Bate-papo BBB (Globo), a influenciadora digital revelou que emagreceu cerca de 10 kg.

No último fim de semana, a gata não gostou nada de ver seu nome envolvido em fofocas. Ela usou as redes sociais para desmentir os rumores de que teria ficado com o jogador Neymar durante uma festa. “Vem do reflexo de uma sociedade que é machista e sempre tem algo envolvendo uma mulher solteira em uma festa”, detonou ela.

Sobre a perda de peso, Rafa explicou que se trata de um processo, resultado de mudanças na alimentação e exercícios. “Estou focada em treino e na alimentação, mas também me conhecendo mais, me respeitando cada mais”, diz. “Eu tô amando (a nova fase), estou me sentindo saudável, disposta. E acho que isso é o que mais importa”, afirma.

A apresentadora, que tem 1,72 metro, faz questão de frisar que não estava desgostosa com seu peso anterior. “Mas hoje me sinto mais disposta, mais saudável, mais atenta com meu corpo”, pondera. “Independentemente das medidas e de quanto eu perdi de peso, é mais importante estar bem comigo. Me olho e me sinto bem”, reforça.