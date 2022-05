Mel Lisboa volta à Globo para dar vida à vilã Regina na novela ‘Cara e Coragem’

A atriz Mel Lisboa está de volta à Globo depois de 20 anos fora da emissora. A eterna Anita, da minissérie "Presença de Anita", vai ser Regina em "Cara e Coragem", próxima novela das 19 horas, que estreia no próximo dia 30 de maio.

“A Regina é uma personagem manipuladora e muito ambiciosa, mas ela é sonsa também. Ela finge ser uma pessoa diante dos outros, mas por trás ela tá fazendo tramas tenebrosas”, diz a artista, que contracena com Ícaro Silva, Taís Araújo, Ricardo Pereira, Paolla Oliveira e outros.

“Está muito bacana o clima nos bastidores. Ela (Regina) é bem megera mesmo. Eu gosto de fazer vilã. Acho bem divertido poder fazer um papel com coisas tão estapafúrdias, poder falar coisas que a gente não faz na vida”, justifica.

A artista, que está com muitos projetos para este ano, ainda se divide entre gravações da trama da Globo. Também está no elenco do espetáculo de teatro "Misery", além de fazer dois filmes.

“Tenho muitos projetos para 2022, um monte de coisas boas. Depois de um período longo de recessão da nossa classe artística durante a pandemia, os projetos estão voltando. O teatro presencial é uma experiência insubstituível”, comemora Mel.