Mel Maia lista vantagens de atingir a maioridade

A atriz, Mel Maia, que completou 18 anos e é emancipada desde os 16, contou que até hoje mora com os pais e pede permissão deles para curtir a noite com as amigas. “Mas tudo aqui em casa é negociável. Meus pais são muito tranquilos. Conversamos muito”, ponderou.

Emancipada desde os 16 anos, a artista ainda mora com pais e diz que sua vida não mudou tanto. “Não acho que faz tanta diferença. Acho que só o fato de poder tirar carteira de motorista e dirigir. Ou chegar mais tarde em casa de uma festa”, listou.

Por mais que Mel seja mais conhecida por seu papel como Rita, na novela premiada "Avenida Brasil" (Globo, 2012), agora a artista também chama a atenção por sua presença ativa nas redes sociais. Inclusive, a famosa se considera uma influenciadora por ser uma figura pública.

“As pessoas públicas normalmente já são influenciadoras nas redes. Eu não sou diferente. Mas só posto o que realmente aprovo, uso e de fato acho muito legal”, complementou.