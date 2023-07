Mel Maia mantém amizade com MC Daniel após separação

Mel Maia compartilhou um vídeo ao lado de MC Daniel mostrando que o relacionamento amoroso dos dois terminou, mas a amizade continua. A atriz, de 19 anos, explicou o que o ex virou seu melhor amigo.

“Eu e meu best, que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas (gíria usada para aquele(a) que canta e cobiça a mulher ou o homem do próximo)”, disse ela em um vídeo divulgado nas suas redes sociais.

Os dois assumiram o romance publicamente em dezembro de 2022, em uma live nas redes. O MC fez uma declaração daquelas à amada, deixando a intérprete de Guiga, em "Vai Na Fé", sem graça na ocasião. O termino do relacionamento foi divulgado no início de junho.

Na vida profissional, Mel conta como aprendeu a lidar conforme os anos passaram com toda a exposição da vida de famosa:

“Com naturalidade. É como tem que ser, porque faz parte da minha vida desde muito pequena. É claro que tem dias que é muito chato você ler coisas nas redes que estão distorcidas ou até mesmo erradas. Quando eu estou disposta, eu uso esse canal direto e já mando a real mesmo ali. Eu sou bem transparente na vida, nas redes… mas ter uma família unida, presente, ajudou demais a passar por esses momentos de exposição”, afirma a jovem.