Mell Muzzillo celebra parceria com atriz Edvana Carvalho em 'Renascer'

Depois de ser flagrada por Inácia (Edvana Carvalho) nua na cama de José Bento (Marcello Melo Jr.), Ritinha (Mell Muzzillo) vai se separar de Damião (Xamã) e voltar para a casa da mãe, em "Renascer" (TV Globo). No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (3), a moça tirou a aliança do dedo na frente do marido e foi acolhida por Inácia.

“Foi uma cena linda e sensível. Ritinha pede o colo da mãe depois de contar que saiu de casa. Inácia, por sua vez, a escuta, a coloca em seus braços e diz “Chore, minha filha, mãe Oxum nos ensina que devemos nos amar primeiro”. Em seguida, cantarola uma cantiga da orixá ”, relembra Mell.

A atriz afro-indígena, de 19 anos, revelou que a parte musical foi criada por ela e Edvana. “Entendemos que Inácia seja espiritual e tenha essa missão com o candomblé. Então, colocamos Oxum no texto por ser a entidade do amor-próprio... Foi lindo! Gravamos no dia do meu aniversário, não poderia ter tido presente melhor!”, comemorou.

Para Mell, uma de suas maiores realizações neste trabalho foi ter criado vínculo pessoal com a atriz baiana: “Edvana é uma potência dentro e fora de cena, sempre entregue e solar. Na versão original de “Renascer”, de 1993, Ritinha não era filha de Inácia. Essa mudança para mim fez todo sentido e tem sido lindo trocar com ela”.