Mia Mamede é a primeira capixaba na história eleita Miss Brasil Universo

Mia Mamede, Miss Espírito Santo, é a Miss Universo Brasil 2022. O resultado foi divulgado durante a cerimônia do evento, na noite de terça-feira (19), em São Paulo. Além dela, havia mais quatro finalistas: Isadora Murta (Miss Minas Gerais), Alina Furtado (Miss Rio Grande do Sul, Rebeca Portilho (Miss Amazonas) e Luana Lobo (Miss Ceará). “Tudo ainda parece um sonho! Que felicidade em ser a primeira capixaba a levar a coroa para o Espírito Santo!”, comemorou Mia em seu Instagram.

Nascida em Vitória, a nova Miss Universo Brasil é poliglota – fala português, inglês, francês, espanhol e mandarim – e apresenta um programa sobre viagem e entretenimento transmitido no YouTube.

Em segundo lugar ficou Rebeca Portilho, representante do Amazonas. Em terceiro, ficou a mineira Isa Murta, seguida por Luana Lobo, do Ceará, e Alina Furtado, do Rio Grande do Sul. Formada em jornalismo audiovisual e sócio economia pela Universidade de Nova York, Mia representará o Brasil no Miss Universo, ainda sem data divulgada.