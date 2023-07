Michele Umezu sofreu preconceito por ter traços japoneses

Aos 41 anos, Michele Umezu, a fisiculturista e mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, revelou que no decorrer de sua vida sofreu preconceito por ter traços orientais.

“O pessoal tira um sarro, por ser japonesa, fazem piadinhas. É estranho porque aqui eu sou japa e no Japão sou estrangeira. Aqui no Rio são poucos os japoneses. Então, chama muita atenção, sou rotulada sempre. Já me achei muito feia, mas hoje me sinto bem com meu conjunto”, disse ela em recente entrevista à revista "Quem".

“Depois que eu morei na Tailândia, me libertei de padrões que só existem aqui no Brasil. Como eu moro aqui, vejo o quanto as”, acrescenta.

Adepta de procedimentos estéticos, Michele fez sua primeira cirurgia plástica aos 18 anos: “Operei o nariz, mas não gostei. Hoje tem a opção de rinomodelação. Também coloquei prótese de silicone... Mas ainda quero fazer alguns ajustes” revela.

Apesar disso ela garante não ter medo de envelhecer e faz tudo sem neurose. “Quero envelhecer de cabelo brancos, mas com o rosto bem cuidado. Acho chique mulheres com cabelo grisalho e com a pele e corpo bem cuidado. Eu me vejo no caminho certo, não tenho medo de envelhecer”, diz.