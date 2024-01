Mileide Mihaile se inspira em Beyoncé para o carnaval

A influenciadora digital Mileide Mihaile, de 34 anos, se inspirou na cantora Beyoncé em seus figurinos para o carnaval 2024.

Durante todo o período festivo, Mileide usará looks inspirados em Queen B. Para abrir os trabalhos, ela fez um ensaio especial que remete ao clipe do sucesso "Pretty Hurts". A música em questão fala sobre a busca desenfreada por um padrão de beleza e toda a pressão social em cima das mulheres.

“Quero que essa homenagem seja mais do que apenas looks inspirados em Beyoncé. Quero transmitir essa mensagem de aceitação pessoal e respeito pela individualidade para todos que acompanham o Carnaval. É sobre se amar e se aceitar, independente de padrões estabelecidos pela sociedade”, disse ela.

Nas imagens feita para o ensaio de divulgação Mileide aparece usando um vestido branco com estampas de estrela. O lookinho ficou bem parecido com o usado por Beyoncé no clipe.

Este ano a gata será rainha de bateria da Independente Tricolor. A escola de samba vai homenagear as mulheres africanas sob o enredo “Agojie, A Lâmina da liberdade!”.