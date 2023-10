Mileide Mihaile será apresentadora em live

A empresária e influenciadora digital Mileide Mihaile, de 34 anos, anunciou que será a apresentadora da live da nova edição do “Aviões Fantasy”, idealizada por Xand Avião. Com todo carisma, ela estará à frente de toda a transmissão do evento anual, que acontecerá no dia 28 de outubro, em Fortaleza. O tema deste ano será Halloween.

“O Aviões Fantasy deste ano está chegando e eu já tô entrando no clima. O tema da edição é Halloween! E sei que Fortaleza está pronta para receber monstrinhos de todo o país no dia 28 de Outubro. Eu estarei lá encarregada de apresentar a live oficial. Meu comandante Xand Avião e eu esperamos por vocês nessa festa que vai parar o Brasil”, escreveu ela em seu perfil do Instagram. A legenda veio acompanhada de um vídeo em que Mileide aparece com uma super produção, vestida de ‘Caipora’.

Além de Mileide - que é mãe de Yhudy, de 8 anos, fruto da relação com Wesley Safadão, a celebração contará com Ivete Sangalo, Jorge e Mateus e Nattan como atrações.