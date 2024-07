Mineira Isa Murta é favorita à coroa do Miss Supranational 2024

Depois dos desfiles preliminares em traje de banho e de gala no início desta semana, especialistas apostam que a mineira Isadora Murta, de 26 anos, será uma das finalistas do Miss Supranational 2024. Caso isso ocorra, ela será a primeira brasileira a receber o título no concurso que é um dos maiores do mundo, assim como o Miss Universo.

As imagens de sua performance ganharam as páginas nas redes sociais que acompanham o setor, e seu nome aparece ao lado de outras favoritas, como as misses República Tcheca, Justyna Zednikova, de 21 anos e Tailândia, Kasama Suetrong, de 28 anos e outras.

Em sua 15ª edição, o mundial de beleza feminina traz neste ano um grupo de 68 candidatas e tem sua coroação final agendada para sábado (6), em Nowy Saczm na Polônia. Quem se despede do título é a equatoriana Andrea Aguilera, de 24 anos.

Isadora, que é embaixadora da luta contra a hanseníase, ajudando a dar visibilidade para a causa, com o posto de Miss e reforça a importância de usar sua plataforma para causas sociais.

“O que nós temos de mais precioso é o nosso tempo, e a Miss tem que dar o tempo. Então estou sempre aberta para participar de projetos sociais, escutar as pessoas e levar um pouquinho de carinho e de atenção”, afirma a gata.