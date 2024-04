Mineira, Larissa Bocchino faz sua estreia na TV em ‘No Rancho Fundo"

A novela das 18 horas, "No Rancho Fundo", traz um rosto desconhecido das telinhas no posto de protagonista: Larissa Bocchino. Aos 25 anos, a atriz mineira estreia na TV como a mocinha Quinota, integrante de uma grande família no sertão do Cariri (PB).

“Sempre quis fazer novela. É uma dramaturgia aberta que muda conforme a recepção do público. Poder entrar na casa de tantos brasileiros e levar cultura de uma forma tão bonita. É emocionante pra mim, enquanto artista, participar da formação cultural do povo brasileiro. A teledramaturgia faz parte do nosso imaginário”, diz Bocchino.

Natural de Contagem, Larissa tem dupla formação, em Teatro Universitário e Letras, na Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG). Ela, que também já foi professora de italiano, não se vê fora do mundo das artes.

“Tenho uma produtora audiovisual, rodei um curta aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Dirigi meu primeiro curta que a gente lança no próximo ano. Não sei viver que não seja de arte, do teatro. Já apresentei muitos espetáculos de rua, cordel, toco tambor e teclado. A gente é multiartista. No Brasil, você tem que fazer de tudo. Me identifico como artista brasileira nata”, afirma a gata.