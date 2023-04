Miss é expulsa de concurso no Espírito Santo após briga

Faltando quase um mês para o concurso Miss Espírito Santo 2023, Thayssa Florindo, de 20 anos, perdeu a coroa, a faixa e o direito de representar o município de Iúna. A estudante de Direito foi desclassificada da competição, após viralizar na internet um vídeo em que briga com outra mulher no meio da rua em Itatiba, cidade vizinha a Iúna.

“Desci o pau mesmo. Mexe que eu desço outro”, diz a jovem no vídeo ao ser retirada por amigos do meio da confusão. O episódio repercutiu negativamente entre os organizadores do evento, que acabaram decidindo desclassificar a jovem.

“Ela descumpriu uma cláusula importante do Miss Universo Espírito Santo: a candidata finalista não pode se envolver em nenhum tipo de situação que gere violência”, disse o coordenador Charles Souza ao portal G1. “A segunda colocada, de Iúna, Auris Rocha, vai disputar o título”, completou.

Um tempo depois Thayssa reconheceu seu erro e tentou se justificar: “Ela jogou um copo de bebida em mim. Não estava bêbada como me acusaram, mas fiquei com muita raiva por conta de toda a situação”, disse ela, que não revelou não ter ficado abalada com a desclassificação do concurso.