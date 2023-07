Miss Brasil, Maria Brechane rebate críticas por sua idade

Eleita Miss Universo Brasil 2023, no último domingo (9), Maria Eduarda Brechane irá representa o Brasil no Miss Universo 2023. Após o concurso a jovem, que é natural do Rio Grande do Sul, viu sua vida virar de ponta a cabeça. Seu nome está entre os mais buscados no Google. Recentemente, seu perfil no Instagram, teve um crescimento de 400% no número de seguidores (passando de 14 mil para 70 mil).

“Sinto uma responsabilidade muito grande. Para mim, ser Miss Brasil hoje é como ser uma diplomata, pois carrego as causas e diversidades do meu país. É preciso ter muita maturidade”, diz ela, que é modelo desde os 13 anos, atriz e estudante de jornalismo.

Um dos maiores questionamentos que têm surgido, principalmente dos fãs, são referentes a sua idade. Tem gente que acha que seus 19 anos não são suficientes para ocupar o trono de Miss Universo Brasil. Mari era a mais nova no grupo de 7 finalistas, que tinham idades entre 22 e 27 anos.

“Minha idade não me define. Sou muito mais que um número, sou uma mulher batalhadora e focada. Não existe tempo certo para correr atrás de um sonho”, rebate a miss, que vem de uma família com origens indígenas.