Miss Bumbum diz que dieta rigorosa foi motivo para terminar namoro

Rosana Ferreira, que foi eleita a primeira Miss Bumbum em 2011, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar essa semana o carrinho de compras do supermercado com mais de 1,2 mil ovos. A morena explica que o item está presente nas três refeições que faz por dia.

“Minha dieta é tão restrita que realmente afeta a vida social. No começo, até dá para disfarçar, mas chega uma hora que a pessoa percebe que você está comendo ovos no café da manhã, no almoço e no jantar!”, disse ela em entrevista à revista Quem.

A dieta rigorosa acaba afetando suas relações e pasmem, já motivou o término de um namoro. “Namorava há dois meses, e ele reclamava que a gente nunca conseguia sair para comer algo normal. Eu dizia que estava em preparação para uma competição, mas era ovo todo dia. Um dia, ele me disse: ‘Ou eu ou esses ovos!’. Adivinha quem ficou?”, brinca.

“Teve um rapaz que me disse que adorava mulheres fitness, mas quando expliquei a quantidade de ovos que eu comia por semana, ele nunca mais me ligou! Achei até engraçado. Acho que 1,2 mil ovos por mês pode ser demais para alguns”, disse a musa. “Prefiro ficar sozinha e com o corpo que me faz feliz do que abrir mão da minha disciplina por alguém que não entende meu estilo de vida”, completa.