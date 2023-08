Modelo abandona engenharia para disputar concurso de Miss da Copa do Brasil

A engenheira civil e agora modelo Josi Oliveira, de 26 anos, decidiu abandonar o trabalho para disputar o concurso de Miss da Copa do Brasil 2023, e irá representar o Cruzeiro na busca pelo título.

Esse é seu primeiro concurso de beleza, que reúne musas torcedoras do Brasil. Josi tem uma ligação muito forte com o time que representa. Além de acompanhar os jogos desde pequena, por influência da família, ela já namorou um craque do Cruzeiro.

“Me animei muito quando soube que poderia representar o Cruzeiro. Gosto de desafios, de novidades, de viver novas experiências, de conhecer gente. Por isso, decidi entrar no concurso e buscar esse título de Miss. Estou mesmo me desafiando. Sou muito focada, mas entrei também para me divertir”, conta ela.

Para a modelo, mostrar o seu lado mais sensual não interfere em nada em sua competência profissional. No entanto, Josi não pretende voltar a trabalhar com engenharia.

“Ainda é um choque para a maioria das pessoas (risos). Estou quebrando padrões. Não me sinto mais realizada como engenheira. Não quero perder tempo. Só não quero capa de revista masculina ou entrar nessas plataformas sensuais. Pelo menos, por enquanto. Assumi um lado mais sensual, mas não quero vulgarizar”, afirma.