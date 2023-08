Monica Belluci faz balanço sobre a carreira

A atriz e modelo italiana Monica Bellucci se mantém como um ícone de beleza. A beldade está prestes a fazer 59 anos e, em uma recente entrevista, admitiu que usou o sucesso e o corpo para estrelar em filmes após anos de carreira na moda.

“Tive muita sorte de poder fazer as duas coisas, embora eu seja atriz, nunca saí do mundo da moda. Agora é a norma, todas as atrizes fazem campanhas. Mas me objetificarem também não me incomodava, ou seja, quando senti aquela atitude crítica em relação a mim, fui junto”, afirmou. “Às vezes a beleza cria máscaras. E aí, também já aproveitei meu corpo em certos papéis, né?”.

Como exemplo, a atriz citou seu papel com apelo sexual em Malèna (2000), onde interpretou uma jovem de 27 anos que é constantemente seguida e observada por garotos da vila onde mora.

A artista começou nas passarelas aos 14 anos e, posteriormente, largou a faculdade de Direito para seguir na carreira. “Não pertenço a nenhuma família cinematográfica, mas tive a sorte de ter acesso a muitos diretores diferentes”, reforça ela, que está escalada para participar do filme Os Fantasmas Se Divertem 2, que tem data de lançamento para 2024.