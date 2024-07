Monica Iozzi revela que foi raptada ainda bebê em viagem com a família

Recém-nascida, Monica Iozzi, de 42 anos, quase foi separada da família após um rapto relâmpago. Aos sete meses, a artista estava com a família no Paraguai quando uma mulher desconhecida pediu para segurá-la no colo e sumiu.

“Estávamos em uma galeria, com um monte de box, uma idosa me viu e falou ‘que bonitinha, posso pegar?’. Foi uma questão de segundos. A mulher sumiu comigo”, disse ela, que é natural de Riberão Preto (SP).

O pai da atriz não esperou a chegada da polícia e começou a procurá-la por conta própria. Ele foi de loja em loja checando os depósitos.

“Passou um tempinho bom, ele me achou no meio de um monte de caixa dormindo, com outra mantinha. Já tinham trocado a minha roupinha”, explicou a apresentadora, atriz e humorista.

O relato foi dado em entrevista a Rafael Portugal, no “Portugal Show“.