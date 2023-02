Mulher Abacaxi vende caminhão para brilhar na folia

Dona de uma transportadora, Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, vendeu mais um caminhão ao preço de R$ 115 mil, do modelo Truck, para poder comprar sua fantasia de carnaval em 2023.



“O carnaval está saindo mais caro que o previsto. Já gastei mais de 30 mil em looks e com maquiador para os ensaios. Além disso, a fantasia ficou mais cara”, declarou.

Rainha da escola de samba Acadêmicos de Niterói, Marcela é dona de uma empresa de transporte de minérios em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro.



Sua frota contará com oito caminhões. A caminhoneira no, entanto, não se arrepende das escolhas. “Jamais. Estou mega feliz e realizada. Quero estar bem linda na Sapucaí”, comenta.



Após a folia, Marcela afirma que vai trabalhar dobrado para recuperar parte da frota de veículos que teve que desfazer. “Vou trabalhar 12 horas por dia ou mais. Mas vou comprar um novo caminhão e uma nova retroescavadeira assim que eu pagar todas as dívidas da folia. Aliás, eu vou comprar mais 4, pois quero que minha empresa cresça. Sempre vivi dos meus caminhões”, destaca.