Munik Nunes revela cuidados pessoais durante o verão

A influenciadora e campeã do "BBB-16" (Globo/TV Anhanguera), Munik Nunes é apaixonada pelo verão e não deixa de se cuidar, principalmente nessa época do ano, pois sabe o que o abuso do sol, da praia e até do cloro da piscina pode trazer. Aos 26 anos, ela conta que passou a se preocupar mais com os cuidados pessoais, e explica como faz para manter a beleza durante a estação mais quente do ano.



“Para o cabelo, uso protetor solar capilar todos os dias e, pelo menos uma vez na semana, gosto de passar uma máscara e depois ir para a sauna. Também uso bastante óleo”, diz a goiana.



A gata reforça que não é só o cabelo que recebe atenção em dobro nesta época, mas também a pele. “É uma coisa que temos de manter em dia sempre. E durante o verão tem uma série de perigos, como câncer de pele, por isso sempre uso protetor solar”, explica.



Para finalizar o combo de cuidados, Munik retorna a sua dieta balanceada no início de ano, pois a milionária também é gente como a gente e se esbaldou nas festas de fim de ano. “No mês de dezembro em específico eu acabei relaxando um pouco, por conta das festas de fim de ano e viagem. Mas, agora em janeiro, já volto com tudo, fazendo minha dieta. Enquanto isso, tomo vitamina D e ômega 3”, conclui.