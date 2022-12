Musa da Croácia, Ivana Knöll, desafias leis do Catar

Aos 26 anos, a modelo e influenciadora Ivana Knöll é presença confirmada na torcida pela Croácia, na Copa do Mundo do Catar e espera ser pé quente para seleção do seu país.

Ivana, que já desfilou sua beleza em outras Copas, como a do Brasil em 2014, acabou se tornando uma candidata a musa da competição após ganhar as manchetes internacionais por desafiar as rígidas regras do Catar e não teme ser presa. A gata fez entre outras coisas um ensaio sensual no deserto de Doha.

Ivana vive em Miami (EUA), e é dona da marca de roupas knolldoll. Ela chegou ao Catar com 600 mil seguidores no seu perfil no Instagram e após as polêmicas está se aproximando de 1 milhão de seguidores.

Inicialmente, Knöll ficou “zangada” pela existência de um código de vestimenta. Os regulamentos do governo do Catar impõem que “mulheres não devem mostrar a barriga, ombros, joelhos ou seios”. “Fiquei super brava porque se não sou muçulmana e se nós na Europa respeitamos o hijab e o niqab, acho que eles também precisam respeitar nosso modo de vida, nossa religião”, disse ela, que costuma usar looks justos estampados com o xadrez vermelho e branco, que aparece na bandeira da Croácia.