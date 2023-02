Musa da Grande Rio, Yasmin Brunet ficou 2022 inteiro sem malhar

A modelo, empresária e influenciadora digital Yasmin Brunet, de 34 anos, resolveu intensificar os cuidados com o corpo após ser anunciada para o posto de musa da escola Grande Rio, no Carnaval carioca, de 2023. A revelação foi feita por ela mesma, nas redes sociais, onde também confessou ter passado o ano passado inteiro sem malhar.

“Fiquei literalmente 365 dias sem fazer exercício e sem me alimentar bem. Estava comendo muito açúcar, no mínimo uma barra de chocolate por noite, não estava bebendo água direito, estava toda errada”, afirmou ela, que disse estar “correndo contra o tempo” agora.

A loira disse que voltou com tudo para academia, está tendo aulas de samba e fazendo acompanhamento com nutricionista para melhorar o condicionamento físico. Com isso tem estado muito corrida. “Nem as minhas amigas eu tenho conseguido responder no WhatsApp”, disse.

Campeã do carnaval em 2022, a Acadêmicos do Grande Rio costuma ser a agremiação que, de longe, reúne mais famosos no seu desfile. E este ano, além de Brunet, ela deve levar à Sapucaí nomes como Paolla Oliveira, Monique Alfradique, a cantora Pocah, Xamã, entre outros. Também marcará presença Zeca Pagodinho, que será o homenageado da escola.