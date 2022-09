Musa do Sertanejo, Regiane Anacleto dá dicas de maquiagem

A maquiadora Regiane Anacleto foi a vencedora do concurso Musa do Sertanejo, promovido pelo Rodeio Itu. Aos 30 anos, a ganhadora é veterana em competições como essa. Esse é seu quinto título, o segundo apenas em 2022. A loira é apaixonada por eventos de peões e pela música sertaneja.

“O Musa do Sertanejo é o meu 5º título. Este ano, inclusive, fui rainha do rodeio de Bragança Paulista, minha cidade natal. Os outros títulos foram madrinha dos peões de Bragança (2014); princesa de Bragança Paulista (2017); e rainha do rodeio de Pinhalzinho (2018)”, explica Regiane.

Maquiadora, a gata revelou o segredo para uma make duradoura: “O segredo está nos produtos usados na pré-maquiagem, ou seja, antes da base, como limpeza, hidratação e primer”. “A preparação de pele para mim é o principal par a uma maquiagem perfeita. Usar os produtos mais adequados para cada tipo de pele contribui muito para melhor acabamento e durabilidade”, completa ela, que é fã da dupla Jorge e Matheus.