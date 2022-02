‘Não existe essa história de corpo de verão’, afirma Duda Beat

Recentemente, Duda Beat, de 34 anos, participou de uma experiência que ela classificou como “libertadora”: posou nua para a capa da revista "Marie Claire". A cantora e compositora pernambucana contou o que a motivou a topar o desafio: “A gente vive numa sociedade cheia de padrões. Mas não existe essa história de corpo de verão, a gente tem que se amar do jeito que a gente é. (Posar para a revista) é uma mensagem muito empoderada, que eu queria muito passar a todo mundo que me segue.”

A loira contou ainda, que ficou orgulhosa do resultado. “Espero que inspire também outras mulheres a se amar.”

A dona do hit "Bixinho", está estudando inglês e pretende começar o espanhol ainda este ano para lançar álbum nas duas línguas. “Quero cantar em outras línguas, mas com a sonoridade do Nordeste. Imagina um maracatu em inglês! Não quero descaracterizar nada para agradar um mercado; pelo contrário, é manter as minhas raízes”, explicou ela, que prepara seu segundo álbum, "Te Amo Lá Fora".