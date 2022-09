Na casa dos 50, Mônica Martelli reflete sobre tabus

Aos 54 anos, a atriz Mônica Martelli, que integrou o elenco do sucesso, "Os Homens São de Marte", fala sobre os relacionamentos. “A gente fica colocando idealizações românticas em cima das relações”, diz ela, que se separou do produtor cultural, Jerry Marques, em 2012.

Na opinião de Mônica vivemos um preconceito com idades na sociedade e critica esse etarismo. “Aos 50 anos, mudei de cidade e me apaixonei novamente. Tem quem me pergunta se a transa é melhor ou pior. Como assim? É bem melhor. Agora eu sei o que eu quero... Eu era tímida antes. A gente é educada a dar prazer ao homem.”, reflete.

“É claro que a gente evoluiu, as redes sociais ajudam os movimentos feministas e encorajam a mulher , mas ainda temos que lutar muito”, afirma ela, que atualmente namora o empresário Fernando Altério, de 70 anos.

Para ela existe muito tabu em temas que deveriam ser tratados com naturalidade. “A bolha que a gente vive fala de menopausa abertamente, fala para o marido ‘não quero transar’. Porém, a maioria das mulheres não vive essa realidade, a mulher tem vergonha da menopausa, tem medo de perder emprego, de perder o marido, tem medo de ficar desinteressante sexualmente, tem medo de perder a sensualidade’, declarou.