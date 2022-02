Natália Deodato começou a trabalhar aos 8 anos e sonha em ser atriz

As coisas na vida de Natália Deodato, de 22 anos, mineira da cidade de Sabará (MG), sempre foram muito precoces, seja no primeiro emprego, nos sonhos e até no casamento. Casou-se aos 16 anos, mas o casamento só durou até os 18. Desde a infância, a participante do "Big Brother Brasil 22" (Globo) sabia que teria de fazer tudo o que pudesse para dar uma vida melhor para a mãe, Daniela, 37, que a teve aos 15 anos.

“Com oito anos ela foi vender bombom para ajudar a família. Depois, aos nove, desenvolveu vitiligo, doença autoimune que a fez sofrer muito bullying na escola. Ela sempre quis ser muito independente e, mesmo chateada com o que falavam de sua pele, resolveu tentar ser modelo”, conta Daniela sobre a filha, hoje modelo e designer de unhas.

No BBB-22, Nati tem sido intensa. Fora do programa, a ideia é que a gata estude atuação e realize seu grande sonho: ser atriz. A mãe torce para que a exposição em rede nacional renda a ela uma chance na própria Globo. “Ela é talentosa, autêntica, empoderada, não tem medo e vai em frente. Quando ela entrou no jogo não foi só para ser famosa, ela quer ganhar a grana e mudar nossas vidas. Vamos torcer para tudo dar certo”, conclui.