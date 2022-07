Natália Deodato revela que quase foi assassinada

Participante do Big Brother Brasil 22, Natália Deodato revelou que foi vítima de uma tentativa de feminicídio. A modelo se emocionou ao recordar o caso e detalhou os desafios e preconceitos enfrentados na vida. “Sofri muito”, conta.

“Saí de casa muito cedo para conseguir ter uma vida melhor e poder oferecer uma vida melhor às pessoas que amo. Casei cedo, já sofri tentativa de feminicídio, tentei suicídio, me cortei. Sofri muito. As pessoas julgam, mas não sabem da sua realidade, nem da sua história”, desabafou Natália em entrevista ao Gshow.

A mineira aproveitou para rebater os telespectadores que a criticaram pelo comportamento no reality show: “As pessoas que me viram no BBB acham que tinha uma vida de mar de rosas, que cresci em uma família bem estruturada, mas nasci em periferia e perdi meu pai com três anos. Minha mãe morou na lona e tirava o que ela tinha de comer para me dar. Eu, vendo aquela situação, sempre quis ser independente”, destacou.