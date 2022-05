Natália relembra explosões: ‘Tenho válvulas de escape. Lá, não tinha nada’

Entre altos e baixos, Natália Deodato marcou o "Big Brother Brasil 22" (Globo) com sua passagem pela casa. Ela deu o que falar. “Eu já imaginava que teria algumas adversidades lá dentro. Até porque sou uma mulher de personalidade forte. Então, já entrei com medo. Na verdade, o que me surpreendeu muito foi a minha permanência. Chegar ao top 8 foi incrível. Estou muito feliz com toda a minha trajetória”, afirma.

Colhendo os frutos de sua participação no reality, a mineira de Sabará, de apenas 22 anos, agora consegue analisar sua postura explosiva no programa. Segundo, Nat o reality potencializou ainda mais sua personalidade forte:

“A gente passa por muitas situações aqui fora que consegue contornar bem, mas, lá dentro, a situação do jogo é outra. Muita coisa que aconteceu lá não acontece na vida real, como meus momentos de explosão. Aqui, tenho muitas válvulas de escape, como meu trabalho, minha família, minha terapeuta, a dança... Lá, não tinha nada. Já sou intensa, mas no confinamento minha intensidade se multiplicou por mil”, explica.