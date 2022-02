Natacha Horana fala sobre planos após saída do balé: ‘Era a hora de voar’

Após pedir demissão do Faustão na Band, um mês após ser contratada, Natacha Horana traça novos planos para sua carreira.

Veterana no posto de bailarina, a paulistana foi contratada por seis anos, quando Fausto Silva ainda apresentava o "Domingão do Faustão", na Globo, e saiu da emissora carioca em janeiro do ano passado. Ela comparou as duas saídas do balé, e afirma que dessa vez foi bem mais doloroso. “Quando soube dos cortes, há um ano, foi tranquilo, porque eu já sabia que isso iria acontecer.

Agora, foi diferente. É muito difícil deixar uma equipe que amo trabalhar e que me faz sentir em casa”, contou.

Apesar da convivência e saudade das gravações, Natacha diz que a escolha foi acertada, pelo momento em que vive em sua carreira. “Era a hora de voar. Tenho negócios em andamento e estou trabalhando em um projeto grande. Quero voltar a estudar e tirar um tempo para descansar”, disse. Ela, que já passou uma temporada nos EUA e participou de um filme por lá, pretende retornar ao país para cursar uma faculdade em Los Angeles.