Natalie Portman revela exigências para aceitar novos papéis

Natalie Portman, de 42 anos, coloca alguns limites na hora de atuar em uma produção. A atriz, vencedora do Oscar em 2011 por "Cisne Negro", falou sobre o assunto durante um talk show comandando pela também atriz Drew Barrymore.

A famosa jogava um quiz, quando foi questionada: “O que você nunca faria por um papel?". “Essa é boa”, admitiu. “Mostrar meus seios”, respondeu Natalie. “Isso é muito puritano?”, continuou, ao se explicar: “Eu sempre penso: ‘Não quero que meus filhos vejam fotos on-line’”. Ela é mãe de Aleph, de 12 anos, e Amalia, de 6, do relacionamento com Benjamin Millepied.

Barrymore, que posou nua para a Playboy em 1995, completou a fala da amiga. “Eu não sabia que haveria on-line quando fiz isso”, disse a atriz de filmes como "Pânico" e "As Panteras".

Em seguida, Portman precisou responder qual foi a coisa mais selvagem que já fez em uma noitada. “Eu tenho uma com você”, respondeu. “Com minha amiga Rachel, que estava conosco em Paris... Saímos à noite, e você cortou a gravata de um cara com uma tesoura. Lembra daquilo?”, Drew caiu em gargalhada com a amiga ao se lembrar da cena. “Sinto muita falta daquela pessoa. E onde conseguimos a tesoura?”, perguntou. “Eu não sei”, admitiu Natalie.