Nathalia Dill volta às novelas após o nascimento da filha, Eva

Mãe da pequena Eva, a atriz Nathalia Dill, de 37 anos, voltará às novelas em Guerreiros do Sol, do Globoplay. “É a primeira novela que faço sendo mãe. É muito interessante. A maternidade exige uma logística. Mas a vida foi carinhosa comigo. Agora a gente está num período em que é mais fácil eu me entregar pro trabalho. A Eva tem 2 anos e meio. É pequena, mas já tem certa independência. É totalmente diferente estar lá gravando e já querer voltar correndo pra casa. São vidas diferentes, mas ao mesmo tempo, a maternidade traz mais sentido pra tudo”, reflete a artista carioca.

Na trama de George Moura e Sergio Goldenberg, que se passará nos anos 1920 e 30, Nathalia será uma personagem forte. Uma mulher que enfrenta um câncer de mama. No decorrer da história, ela ficará viúva e encontrará outro amor.

Nathalia contracenará ao lado de Alinne Moraes (atualmente no ar na reprise de Mulheres Apaixonadas, que vive uma mulher revolucionária. As duas serão grandes amigas. Haverá cenas também com Irandhir Santos, um cangaceiro, e com Rodrigo Lelis, um padre.