Nicole Bahls anuncia fim do namoro com empresário

Nicole Bahls, de 38 anos, anunciou neste domingo (10) o fim do seu relacionamento com o empresário Marcelo Viana. A apresentadora publicou uma foto ao lado de Marcelo e ressaltou que segue admirando o agora ex-namorado.

“Em respeito a todos os fãs e a todo esse tempo que eu vivi ao lado da Marcelo, eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento! Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de dois anos juntos. Nosso ciclo chega ao fim, porém o respeito e o carinho por ele vai ser eterno em meu coração!”, escreveu.

“Desejo tudo de melhor na vida dele hoje e sempre. Ele é um homem incrível e eu sou muito grata por tudo que vivemos! Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda permanecemos no coração um do outro!”

Os dois estavam juntos desde o fim do casamento da apresentadora com Marcelo Bambi, em 2021. Viana é pai de dois filhos, dono de uma rede de postos de gasolina e também tem um camarote na Marquês de Sapucaí. Nicole, inclusive, já foi musa e garota-propaganda do espaço.