Nicole Bahls começa preparação para o carnaval

Faltando menos de um mês para o carnaval, Nicole Bahls, de 37 anos, está empenhada em manter o corpão sarado para a folia. Faltando menos de um mês para a data, a influenciadora digital e apresentador intensificou os treinos, a dieta e os cuidados estéticos para brilhar na maior festa popular brasileira.

“Carnaval representa a cultura e o povo brasileiro, um povo alegre que ama música. Não tem como não amar. Carnaval traz o trabalho e a alma de muitos artesãos e a tradição de muitas famílias que trabalham ano todo para fazer acontecer o maior espetáculo da Terra”, declara.

Bahls fala da sua dedicação: “Estou malhando três vezes por semana e evitando um pouco carboidratos à noite. Só batata-doce no café da manhã e, às vezes, substituo por aipim”, conta.

Este ano, Nicole não irá desfilar, mas irá conferir os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. “Não desfilo, mas vou estar torcendo pela Beija-Flor, minha escola de coração e torcendo com amigos, fãs e convidados que estarão no camarote comigo”, garante ela, que já foi destaque e musa da agremiação da Baixada Fluminense.

Nicole também tem outra função na Marquês de Sapucaí, como madrinha do Camarote Mar, do namorado, Marcelo Viana.