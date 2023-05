No ar em 'Amor Perfeito', Maria Gal mantém lado ativista ativo

Maria Gal, de 47 anos, é atriz e ativista e está no ar em “Amor Perfeito" (TV Globo), que tem como protagonista uma família inter-racial e elenco formado com igual quantidade de atores negros e brancos. Era exatamente ali que Gal queria estar. “Eu mereci”, diz.



“Hoje, quando chego na Globo para gravar, faço um exercício mental de pensar: ‘Eu mereço, eu posso, eu quero mais’. Penso que aquele lugar também é meu, que a minha fala faz diferença”, diz a baiana, que ao longo da vida sofreu com episódios de discriminação.

Na trama de Duca Rachid e Júlio Fischer, a artista é Neiva, amiga e confidente de Marê, personagem da protagonista Camila Queiroz.

Gal sempre foi engajada nas questões ligadas à igualdade de gênero e, recentemente, lançou o livro "Uma Sobe e Puxa A Outra".

“Somos tão potentes juntas! Eu fico sempre na dúvida se a gente tem essa rivalidade feminina velada ou se isso foi colocado por conta da nossa sociedade machista”, reflete ela, que também é empresária e criou há mais de uma década a produtora Move Maria, que busca uma maior representatividade negra no audiovisual brasileiro.