Novo affair de Neymar, Jéssica Turini, curte a Copa no Catar

Apontada como novo affair do jogador Neymar, a brasileira Jéssica Turini, é modelo, influenciadora e já foi candidata a Miss Espírito Santo, em 2014. Além disso, a morena corre de kart e está aprendendo a surfar. Ela também atua como administradora na empresa da família.

Aos 30 anos a gata, que mora em São Paulo, foi ao Catar depois que Neymar lesionou o tornozelo na estreia do Brasil na Copa, mas ao que tudo indicam os dois estão se relacionando há, pelo menos, dois meses.

O relacionamento veio à tona em agosto, quando o atacante fazia um churrasco em sua casa, em Paris, e por deslize de alguns convidados que postaram vídeos nas redes sociais, foi possível ver Jéssica sentada no colo de Neymar.

Nos últimos meses, Jéssica fez trabalhos no Brasil, na Espanha, em Marrocos e, claro, na França, em Paris. No Catar, a jovem está hospedada no mesmo hotel dos “parças” de Neymar.

O número de seguidores que acompanham as postagens de Jéssica nas redes sociais tem só aumentado. A influenciadora, que tinha cerca de 82 mil seguidores em agosto, hoje tem mais de 100 mil.