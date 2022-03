‘Nunca precisei de homem para nada’, diz Luciana Gimenez

Aos 52 anos, Luciana Gimenez desabafou sobre alguns momentos de sua vida. A apresentadora contou que se sentiu perseguida pela mídia e pelo público quando engravidou de Mick Jagger. “Fui muito julgada. As pessoas tinham ideias erradas de mim. Trabalho desde os 16 anos, nunca precisei de homem para nada. Nunca ganhei um real com o meu filho e imagina o quanto eu poderia ter ganhado! Não estou aqui para dar o golpe”, disse.

“O filho é meu, vou educar, vou cuidar. Não vou botar para aparecer porque é filho do Mick Jagger, fazer filminho com a música dos Rolling Stones ao fundo”, rebate.

Namorando desde o ano passado com o empresário Renato Breia, 18 anos mais jovem, Luciana não acha que a diferença de idade entre os dois. “Ninguém fala quando o homem é muito mais velho. As mulheres ainda não entenderam que elas têm que se amar e se abraçar. Todo mundo vai ficar velho, vai amadurecer... É inexorável, não tem como parar”, comenta.