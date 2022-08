Olivia Rodrigo já está trabalhando em seu novo álbum

Aos 19 anos, a popstar Olivia Rodrigo, se prepara para gravar seu segundo disco e já se reuniu com o produtor Dan Nigro para a concepção de seu novo trabalho.

Segundo o "The Sun", Olivia está buscando evoluir sua sonoridade para o próximo álbum e conta com a expertise de Nigro. A artista natural da Califórnia (EUA), também deixou claro que ela não mudará a sua cabeça após o sucesso conquistado: “Definitivamente, acho que é um grande impulso de confiança ver tantas pessoas ressoando com o que eu tenho a dizer. Eu sou muito grata por isso”, disse ela.

“Sou sempre um pouco dura comigo mesma. Estou sempre me esforçando para ser melhor. E eu acho que nunca vou mudar, não importa a quantidade de sucesso que qualquer uma das minhas músicas tenha” , concluiu.

“Minha vida mudou drasticamente, mas no final do dia, sou realmente a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas no meu dia a dia”, completou a cantora.