Paola Carosella consegue manter o pique graças aos exercícios físicos

Conhecida nacionalmente por sua participação no MasterChef, Paola Carosella comanda atualmente o programa Alma de Cozinheira, no GNT. Além disso, também cuida de seus restaurantes e outro canal de receitas na internet. Como dá conta de tudo? Bem, parte do segredo está na rotina de exercícios, que ela costuma compartilhar nas redes sociais.

“Uma mente sã num corpo são, é isso. Nem sempre conseguimos lembrar que somos o nosso corpo e a forma como o tratamos. Muitas vezes pedimos e exigimos dele muito mais do que ele pode dar – eu sou um pouco workaholic (viciada em trabalho), dou muita atenção às necessidades dos outros por cima das minhas”, revela Paola, em entrevista ao Gshow.

“Comer bem, beber água, dormir bem, nos movimentar... é o básico. Mas a gente esquece muitas vezes disso, como se fosse possível ter outro corpo. Não é! É fundamental cuidar da gente”, pontua.

Alma de Cozinheira vai ao ar às quartas-feiras, às 21h30, no GNT. Em cada episódio, Paola conversa com duas celebridades sobre culinária, vida, conquistas, famílias, amores e inclui, em sua receita, todos os ingredientes que formam uma experiência de sucesso na cozinha.