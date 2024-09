Paola Carosella diz não ter laços com a Argentina

Comandando a nova temporada de "Alma de Cozinheira" (GNT), programa que reúne duplas de famosos para conversas à mesa em torno de uma boa refeição, a chef Paola Carosella diz, que a chance de um hermano participar da atração é quase nula. “Minha relação com a Argentina quase não existe. Mas a gente poderia trazer o Ricardo Darín, né?”, diz ela, se referindo ao famoso ator do país vizinho.

Na atração, Paolla não só bate-papo com os convidados, como vai para a cozinha e prepara entrada, prato principal e sobremesa, ensinando o passo a passo. Gil do Vigor, Claudia Raia e Enrique Diaz são algumas das celebridades que já passaram por lá.

Aos 51 anos, Paola é argentina, mas se naturalizou brasileira e vive em São Paulo com a filha Francesa, que tem 12 anos.

“Eu saí de lá (Argentina) em 2001, mas antes tinha ido para Nova York em 1999”, relembra ela. “São 25 anos que eu estou fora. Na minha família, minha mãe morreu, meu pai morreu... Não tenho um laço com a Argentina. E eu fiz tanta questão de conhecer o Brasil, de que o Brasil não seja só um país que me hospeda, mas que também seja um país que me pertence, que eu me joguei, usei meu tempo para estar aqui, descobrir e conhecer mais do Brasil”, reforça a badalada chef de cozinha.