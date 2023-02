Paola Carosella pega leve como jurada em novo programa

Natural de Buenos Aires, Paola Carosella aprendeu a cozinhar com as avós. As imigrantes italianas ensinaram a renomada chef os segredos, de uma bela macarronada. “Quando não estou muito a fim de cozinhar, macarrão é o que faço de olhos fechados”, diz Paola, de 50 anos. “Faço muito bem essas ‘italianadas’ porque aprendi desde criança”, explica.

E esta interação na cozinha entre gerações, tão essencial na formação de Paola, é justamente o mote do novo reality show em que ela é jurada: 'Minha mãe cozinha melhor que a sua', exibido nas tardes de domingo na TV Globo.

Famosa pelo temperamento rígido nas avaliações que fazia no reality show MasterChef (Band), Paola agora pega leve.

“No ‘Minha mãe cozinha melhor que a sua’, não tem cozinheiro amador que quer virar chef de cozinha... São pessoas muito talentosas e bem-sucedidas no que fazem e que estão no programa para se divertir. Não tem tensão. O programa agora é uma festa”, explica a argentina, que no ano passado naturalizou-se brasileira. Seu principal objetivo era votar nas eleições presidenciais.

“É aqui que vou viver. Minha filha é brasileira, meus restaurantes também. É onde me comunico e trabalho. E me pareceu que não podia viver alheia, que eu precisava participar das decisões... Queria ter direito ao voto”, argumenta.