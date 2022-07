Paolla Oliveira critica quem se mete na vida dos outros

Aos 40 anos, a atriz Paolla Oliveira soltou o verbo e falou sobre sua carreira e a exposição de sua vida pessoal devido à carreira. “Acho muito chato as pessoas serem cheias de opinião sobre a vida dos outros, isso não só em relação a mim”, criticou ela.

No ar como Pat, em "Cara e Coragem" (Globo), a artista ressaltou que não liga tanto para a própria exposição e que se preocupa mais sobre o que pensam sobre determinados assuntos, como por exemplo, política. “Estamos em um momento em que ficar calada está errado”, afirma.

Sempre compartilhando momentos com o namorado, o sambista Diogo Nogueira, de 41 anos, Paolla assume que tem se exposto mais. “A vida pública é cheia de bônus e ônus. Eu procuro ser discreta como sempre fui, mas tenho me permitido dividir um pouco mais dos momentos que eram tão expostos antes... Tem algo que aprendi com a pandemia: a gente precisa demonstrar afeto em momentos tão ásperos”, explica.