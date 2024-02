Paolla Oliveira revela dificuldade com ‘cabeça de onça’

Paolla Oliveira contou sobre sua experiência desfilando com uma fantasia de onça que chamou atenção na escola Grande Rio. A gata precisou fazer cinco provas da peça até encontrar o tamanho e peso ideal. O acessório começou a ser desenvolvido em setembro.

A atriz de 41 anos deu detalhes sobre o traje luxuoso. “Era superconfortável! A cabeça era um pouco pesada, com o mecanismo e toda cravejada em cristais”, disse Paolla, em entrevista ao jornal O Globo, do Rio de Janeiro.

A artista citou dificuldades que passou usando a fantasia. “O mais difícil é porque eu não ouvia direito e eu não enxergo quando ela abaixa. Era no escuro. Nesta terça-feira (13) eu vi os vídeos e eu estava correndo. Como é que eu corri? Eu não sei. Como eu dei conta? Tem coisa que só acontece ali”, disse.

Após a repercussão bem sucedida, a namorada do sambista Diogo Nogueira afirmou que deve desfilar para a escola de Caxias (RJ) novamente em 2025. “Já me confirmaram como rainha ano que vem, nem me perguntaram. E se eles quiserem, a gente volta”, disse