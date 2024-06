Patrícia Poeta não tem pressa em ter alguém

Patrícia Poeta, de 47 anos, falou sobre a pressão da sociedade para estar namorando alguém, em entrevista à Quem. “Algumas pessoas têm essa mania de querer que a mulher esteja sempre com alguém”.



A apresentadora falou da pressão para viver um romance após o fim do seu casamento de 16 anos com Amauri Soares, ocorrido em 2017. “Na sociedade machista em que vivemos isso parece ser uma obrigação. Eu trabalho, me banco, tenho meu filho, amigos e zero pressa de estar comprometida só para agradar às pessoas. Quando tiver que acontecer, irá! ”



Patrícia disse adorar fazer viagens sozinha. “É uma oportunidade de conhecer novas pessoas. E sou o tipo que adora conversar, saber mais das pessoas e do lugar. Então, quando você está só, é obrigada a sair da bolha que fica quando está em grupo.”



Ela ainda falou da liberdade em poder fazer o que quiser. “Eu me permito tudo. Sou um ser humano como outro qualquer. A única diferença é que estou todo dia na casa das pessoas, pela TV. Não quero estar nessa posição de ser vista como diferente dos outros. A liberdade é uma dádiva!”